O São Paulo confirmou as expectativas e anunciou na manhã desta sexta-feira Marco Aurélio Cunha como novo diretor executivo do clube. O lugar estava vago desde a noite de quarta, quando Gustavo Vieira de Oliveira deixou a função em comum acordo com o presidente Carlos Augusto Barros e Silva diante de uma situação de pressão e desgaste muito fortes. Conselheiro vitalício, Marco Aurélio terá de se afastar do órgão para assumir o cargo remunerado e, a princípio, ficará por apenas três meses.

O clube do Morumbi espera dar continuidade ao trabalho do famoso personagem são-paulino, mas a liberação temporária parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Isso porque Marco Aurélio Cunha estava trabalhando para a entidade no projeto com o futebol feminino. O ex-vereador não quis virar as costas para o São Paulo, mas deixou a decisão nas mãos do presidente Marco Polo del Nero por “gratidão”. O mandatário então acertou a liberação até o fim do ano, imediatamente aceita pelo Tricolor Paulista, que não pretende entrar em colisão com a CBF.

Marco Aurélio Cunha chega com a missão de reerguer o São Paulo. A equipe inicia a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro a um ponto da zona de rebaixamento, venceu apenas um dos últimos 11 jogos e também está em desvantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil em confronto com o Juventude, que disputa a Série C do nacional.

Ex-médico e superintendente do São Paulo na gestão do falecido Juvenal Juvêncio, Marco Aurélio nunca escondeu seu desejo em ser presidente e atualmente fazia oposição à atual gestão. Sua contratação também serve para acalmar os ânimos dos torcedores, principalmente com a principal organizada do clube. O dirigente goza de prestígio e tem a simpatia das arquibancadas.

