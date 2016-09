Publicada em 6 de setembro de 2016 às 16:40

Mara Caseiro reivindica recuperação de estradas e pontes no Conesul

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) está reivindicando a recuperação de estradas e pontes no Conesul do Estado.

A solicitação, apresentada durante a sessão desta manhã (6), foi encaminhada ao governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), e ao secretário de Infraestrutura, Ednei Marcelo Miglioli.

Na prática, a proposta prevê a recuperação da pavimentação asfáltica das rodovias MS – 295 e 156, que vai de Iguatemi a Amambai; MS – 295, no trecho que liga Iguatemi a Eldorado, e MS – 180, entre Iguatemi e Juti.

A deputada também pede a liberação de recursos para o recapeamento asfáltico das vias públicas e conserto de pontes e estradas rurais em Iguatemi.

De acordo com a vereadora Miriam Krenczynski, as chuvas ocorridas em 2015 e este ano comprometeram as vias de acesso de Iguatemi aos municípios vizinhos, pontes e estradas rurais.

Mara Caseiro ressalta que produtores rurais e estudantes são os mais prejudicados pela situação.

“Precisamos das reformas urgentes, sobretudo um tapa buracos nessas rodovias, para minimizar a situação caótica em que se encontram”, resumiu a parlamentar.

Da Assessoria