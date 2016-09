Publicada em 7 de setembro de 2016 às 08:40

Reconhecido como o maior especialista em gerenciamento do tempo e produtividade pessoal do Brasil, Christian Barbosa estará em Bonito (MS), no dia 8 de setembro, às 19h, na sede do Sebrae. Ele irá ministrar a palestra “Mais Tempo – Como conquistar uma vida com mais equilíbrio e produtividade”. O evento é realizado pelo Sebrae/MS em parceria com o Bonito Convention & Visitors Bureau.

Christian Barbosa é especialista em administração de tempo e produtividade e ministra treinamentos e palestras para as maiores empresas do País, sendo considerado o “Senhor do Tempo” pela revista Você S/A e Zero Hora.

O palestrante é autor dos livros “A Tríade do Tempo”; “Você, Dona do Seu Tempo”; “Estou em Reunião”; co­autor do “Mais Tempo, Mais Dinheiro”; e “Equilíbrio e resultado – Por que as pessoas não fazem o que deveriam fazer?”. Sua mais recente obra é o livro “60 Estratégias práticas para ganhar mais tempo”.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo e-mail secretaria@bcvb.com.br, ou na sede do Bonito CVB, localizada na rua Nossa Senhora da Penha, 915, Bonito-MS (próximo ao Supermercado Santos). O valor dos inscrições é de R$ 50,00. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 3255-2207, (67) 9 9900-7358 ou (67) 9 9900-7003. As vagas são limitadas!