Publicada em 12 de setembro de 2016 às 10:11

A operação Coringa, desencadeada na região sul do estado, culminou na prisão de Denir S.B., de 28 anos, que era um dos alvos da operação Caldeirão da PF e contou com o apoio do Núcleo Regional de Inteligência da Polícia Civil de Dourados. Denir morava na cidade paraguaia de Capitan Bado e foi preso por uma das equipes operacionais do DOF ao cruzar a fronteira com Coronel Sapucaia.

Além da prisão de Denir, a operação Coringa fez a prisão de Cristian M.L., de 21 anos, morador na cidade de Barueri/SP, transportando 10 quilos de maconha em um ônibus na região de Caarapó; a prisão de Eladio L.M., de 46 anos, que transportava 160 quilos de maconha em bicicletas numa estrada vicinal na região de laguna Carapã, e ainda a prisão de Adilson V.S.O., de 32 anos, morador na cidade de Naviraí, e Edilson S.V., de 20 anos, morador na cidade de Itaquirai, pelo crime de receptação de um veículo Ford Fiesta de cor vermelha com placas de Paranavaí/PR, uma motocicleta Honda CG 150 Titan de cor cinza com placa de Florai/PR e um veículo Fiat Uno de cor branca com placas de Paranavaí/PR, todos produtos de roubo/ furto.

A operação desencadeada na região sul do estado superou as metas estabelecidas pela direção do DOF, que vê como importante a integração das equipes operacionais do DOF com as agências de inteligência da fronteira.

“Nossos policiais interagem muito bem com as informações repassadas pelas diversas agencias de inteligência que trabalham na fronteira, sendo que essa integração gera prejuízo as organizações criminosas que atuam fronteira com o Paraguai”, conclui o Coronel PM Ary Carlos Barbosa, diretor do DOF.