Publicada em 20 de setembro de 2016 às 17:47

A música “Sempre Juntos” foi inspirada na história de uma fã e faz parte da ação #MinhaMúsica criada pela marca

Se fosse preciso definir os fãs de sertanejo em uma única palavra esta seria “apaixonados”. Dedicados e fiéis, seguem seus ídolos onde estiverem. Essa sintonia acontece, entre outras coisas, por se identificarem com suas letras e muitas vezes verem sua vida descrita em música.

Pensando nisso, Brahma convidou o cantor Lucas Lucco para retribuir essa paixão e escrever uma música inspirada de verdade na história de uma de suas fãs.

A ação “MinhaMúsica” teve início na Festa do Peão de Barretos. Camila Alves, admiradora fiel do cantor, foi convidada a ir à festa e a participar de um documentário. Durante o show foi surpreendida por seu ídolo cantando uma música inspirada em sua vida, a canção “Sempre Juntos” (veja a ação aqui)

Agora a música ganha um videoclipe oficial feito por Brahma e está disponível no canal da marca (assista aqui). Inspirado na vida da Camila, é uma grande homenagem a todos os fãs do cantor Lucas Lucco e do ritmo, que fazem das músicas de seus ídolos sua trilha sonora pessoal.

Brahma, parceira do sertanejo há mais de 30 anos, criou desde o início do ano uma plataforma de conteúdo digital focada no ritmo e em seu lifestyle, a Brahma Sertanejo – SRTNJ (youtube.com/brahmasertanejo). A VICE Brasil, media company reconhecida por seu trabalho em branded content globalmente, é responsável pela plataforma e também pela criação e produção do videoclipe.