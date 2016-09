Publicada em 9 de setembro de 2016 às 08:02

Na próxima terça-feira (13/09), em Brasília (DF), o presidente da Fiems, Sérgio Longen, vai levar as reivindicações do setor industrial de Mato Grosso do Sul para entregar ao presidente da República, Michel Temer, durante reunião que terá ainda as participações do presidente da CNI (Confederação Nacional da Indústria), Robson Braga de Andrade, dos presidentes da Fieg (Federação das Indústrias de Goiás), Pedro Alves de Oliveira, da Findes (Federação das Indústrias do Espírito Santo), Marcos Guerra, e da Fibra (Federação das Indústrias de Brasília), Jamal Jorge Bittar, além de empresários de diversos segmentos da indústria da Região Centro-Oeste.

Segundo Sérgio Longen, é positiva a iniciativa do presidente Michel Temer de abrir um diálogo com o setor industrial brasileiro, que é uma fonte geradora de trabalho e renda. “A indústria nacional passa por muitas dificuldades e, por isso, temos de valorizar a iniciativa desse encontro com o presidente da República”, declarou, completando que Temer já se reuniu com empresários da Região Nordeste.

O presidente da Fiems reforça que essas reuniões servirão para que o Governo Federal determine ações de reestabelecimento do crescimento econômico, sobretudo no setor industrial. “Depois dessa etapa, esperamos que o presidente Michel Temer e sua equipe possam avançar na solução dos grandes gargalos da indústria do Brasil. Mais do que nunca temos de acreditar que algo de novo já está sendo feito para que a economia brasileira volte aos trilhos”, afirmou.

A comitiva da indústria sul-mato-grossense para o encontro com o presidente do Brasil terá as participações de empresários dos segmentos de alimentos e bebidas, construção civil, vestuário e têxtil, bioenergia, cerâmica e das indústrias da região de Aparecida do Taboado.