Publicada em 6 de setembro de 2016 às 10:48

O Lollapalooza 2017 acontece nos dias 25 e 26 de março e desde já está bombando na internet porque todo mundo quer saber: quais as atrações confirmadas? Os ingressos começam a ser vendidos no dia 12 de setembro e até agora sete apresentações foram divulgadas. Para deixar vocês por dentro do que já está confirmado para o super evento e os artistas que estão cogitados para vir, fizemos uma lista com os artistas e músicas que os fãs esperam ouvir no Lollapalooza 2017.

Metallica

A banda de rock que marcou gerações e se tornou referência no cenário musical está confirmada para se apresentar no Lollapalooza 2017 no Brasil. Os fãs já começaram a se mobilizar e esperam ouvir as canções clássicas.

The Weeknd

Estão entre as atrações confirmadas do Lollapalooza 2017 os ganhadores de dois Grammys em 2016: The Weeknd. A banda está em alta nas rádios do mundo inteiro e participou da trilha sonora do filme “50 Tons de Cinza”. Você provavelmente já ouviu alguma música deles e com toda certeza não se decepcionará com a presença de palco.

Duran Duran

A veterana banda inglesa é outro nome de peso que integra o line-up do próximo Lolla. Duran Duran tem uma pegada romântica e fez muito sucesso nos anos 80.

The Strokes

Será a primeira vez que a banda vem completa para tocar no Lollapalooza Brasil. Em edições anteriores, Julian Casablanca (vocalista) e Albert Hammond (guitarrista) participaram do evento com seus projetos solos.

The XX

Esta será a segunda vez que a banda indie inglesa mostrará seu som em terras brasileiras, a primeira foi em 2013 no festival Popload. Provavelmente, os fãs brasileiros vão acompanhar novidades no palco, pois o trio está prestes a lançar seu terceiro disco.

Years & Years

Outra atração confirmada do Lollapalooza 2017 é a banda-sensação dos últimos anos Years & Years. Será a primeira vez do trio britânico no Brasil.

Rancid

Uma banda Punk para alegrar os fãs do estilo. Os norte-americanos estão na atividade desde o final dos anos 1990 sem perder a essência e o trabalho mais recente do grupo é o álbum “Honor Is All We Know” de 2014.

Possíveis atrações

Apesar da longa espera para o Lolla 2017, e mais ainda para a divulgação do line up completo, alguns nomes estão listados dentro das especulações. Entre eles:

Lana Del Rey

A novaiorquina é queridinha aqui no Brasil e os fãs estão super animados só com a probabilidade de ter Lana novamente em solo tupiniquim. Desta vez, espera-se que além das músicas do último álbum, o Honeymoon, seus hits sejam relembrados.

Radiohead

E parece que a edição do Lollapalooza 2017 está quase um “Rock in Rio”. A banda inglesa de rock alternativo está na estrada desde 1985 e coleciona hits.

Neste ano, o público não receberá um ingresso físico para participar do festival, mas uma pulseira com tecnologia RFID, que é utilizada para identificar, rastrear e gerenciar pessoas, produtos, documentos e animais sem a necessidade de um campo visual. A pulseira também será usada para compra de alimentos e bebidas, entre outros serviços. Elas serão distribuídas a partir do dia 25 de fevereiro de 2017.

Do Dia Estudio