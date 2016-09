Publicada em 3 de setembro de 2016 às 10:57

Coleção desembarca na Flagship Store da grife brasileira em clima de festa

A Chilli Beans, maior marca de óculos e acessórios da América Latina, começará a venda da sua primeira linha de roupas na próxima terça-feira, 06 de setembro. Para celebrar a nova frente, diversas atrações como DJ´s, Barber Shop, Make&Hair e roleta de prêmios acontecerão na Flagship Store, localizada na rua Oscar Freire.

O desfile de estreia da coleção aconteceu em abril, durante o Chilli Beans Fashion Cruise – cruzeiro onde a marca foi patrocinadora máster e reuniu desfiles, festas, arte e economia criativa a bordo.

O desenvolvimento e produção da coleção ficam por conta do núcleo BE RED, que também é responsável pela gestão de outras marcas licenciadas como Coca-Cola Jeans, Fashion Comics e Mormaii Original. O núcleo Be Red faz parte do portfólio de negócios do grupo AMC Têxtil – maior conglomerado de moda feminina da América. O núcleo ficará à frente da direção criativa deste novo segmento, desenvolvendo peças femininas e masculinas que seguem a identidade já firmada pela “essência da pimenta”.

Para as primeiras trinta pessoas que comprarem uma peça no lançamento, ganharão um par de convites para o Bloco da Preta, que acontecerá no mesmo dia, a partir das 23h, na Áudio Club, em São Paulo.

A coleção vai estar à venda na Flagship Store da Chilli Beans, localizada na rua Oscar Freire, 1.072 – São Paulo, no e-commerce da marca e em multimarcas de todo o país.

Da Assessoria