Publicada em 13 de setembro de 2016 às 13:24

O processo licitatório para retomada das obras do Hospital Regional de Dourados está sendo finalizado com a readequação do projeto e seu lançamento ocorrerá ainda neste mês, anunciou o governador Reinaldo Azambuja. Com a renovação do convênio com o Ministério da Saúde, cancelado pela gestão anterior, o Estado aguarda o aval da Vigilância Sanitária para publicar o edital. A obra terá um custo de R$ 49 milhões. O governador já garantiu a liberação de R$ 20 milhões pelo Ministério da Saúde.

Ao reafirmar o compromisso de concluir o novo hospital, com a garantia dos recursos federais, que custearão parte da complexa obra, Reinaldo disse que o governo estadual dobrou os investimentos na saúde em Dourados, em um ano e meio, na reestruturação da rede de atendimento básico e de média complexidade. Com a manutenção do Hospital São Luiz pelo Estado, em oito meses foram realizadas 735 cirurgias eletivas.

“A saúde pública é municipalizada, mas isso não impediu que o nosso governo investisse na melhoria dos serviços em todo o Estado, e em Dourados não foi diferente. Hoje o Hospital São Luiz é uma referência em cirurgia eletiva”, afirmou o governador. “Enquanto os governos anteriores investiram 4% na saúde, no ano passado aplicamos 12,7% e estamos avançando mais com a criação da Caravana da Saúde. O Estado está fazendo a sua parte como nunca fez”, completou.

Em anexo ao Hospital Regional de Dourados, o Estado construirá ainda um Centro de Diagnóstico, com investimento de R$ 7 milhões – dos quais R$ 3,5 milhões garantidos por meio de emenda parlamentar -, dotando a região de atendimento de alta complexidade. O governador também anunciou que até o dia 19 deste mês será lançado o edital do Hospital Regional de Três Lagoas, com 192 leitos.