Publicada em 2 de setembro de 2016 às 17:21

O leilão de sucatas, motos e veículos realizado na ultima quarta-feira (31) pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) no auditório da Associação Brasileira de Odontologia (ABO) teve todos os lotes arrematados fechando a arrecadação em R$ 771,9 mil.

Realizado na modalidade presencial e simultaneamente no formato eletrônico, o certame conduzido pela Casa de Leilões reuniu cerca de 200 pessoas no auditório da ABO e outras 300 pessoas de diferentes estados brasileiros ofertando lances pela internet. Iniciado às 13h, o leilão encerrou às 22h, tamanha a concorrência pelos lotes.

De acordo com o superintendente de Patrimônio e Transporte (Supat) da SAD, José Alberto Furlan, o leilão em dois formatos – presencial e on-line – possibilita que pessoas de outros estados participem.

“Hoje a tecnologia é uma grande aliada, porque além das mais de 200 pessoas no auditório, por meio eletrônico tivemos licitantes do Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso, e pessoas do interior de Mato Grosso do Sul que também deram seus lances e arremataram pela internet. A previsão inicial era de R$ 272,8 mil e fechamos a arrecadação com quase o triplo da expectativa” comemora Furlan.

Lotes

O leilão ofertou 10 lotes de veículos em estado de sucata para comercialização de peças, dois lotes de sucata para reciclagem e compactação, e 123 lotes contendo veículos e motocicletas. O destaque vai para o lote 96 com a moto Yamaha/XT ano 2003, avaliada em R$ 350,00 recebeu 93 lances e foi arrematada por R$ 5,9 mil.

Outro lote que chamou a atenção foi o nº 123, uma Nissan/Frontier 2011, avaliada em R$ 5 mil. Ela recebeu 89 lances e foi arrematada por um morador de Campo Grande por R$ 28,2 mil.

Ainda de acordo com a Superintendência de Patrimônio e Transporte, o próximo leilão será de imóveis nos municípios de Coxim e Camapuã, com previsão de realização no mês de outubro.