Publicada em 21 de setembro de 2016 às 14:53

Na última segunda feira (19) o cantor Latino gravou o clipe da sua nova música Happy Day.

A canção será tema do filme Duas de Mim em que Latino será o protagonista, e que tem lançamento previsto para fevereiro de 2017.

O diretor, Raoni Carneiro, conta que teve referências internacionais para o clipe, com muitas bailarinas e uma equipe grandiosa.

“É um clipe conceitual, diferente de tudo que já fiz, espero que todos gostem” – conta Latino.

O clipe de Happy Day será lançado no dia 12 de outubro no canal oficial do cantor.