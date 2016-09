Publicada em 12 de setembro de 2016 às 08:49

Nesta sexta-feira (16), a 2ª maior cidade produtora de soja do Estado sedia o lançamento estadual do plantio da safra de soja 2016/2017. O evento, promovido pela Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja/MS) em Ponta Porã, é gratuito. Para jornalistas, a entidade ainda oferece transporte até o local, também sem custos.

No dia anterior, quinta-feira (15), Ponta Porã recebe a 14ª etapa do Circuito Aprosoja 2016 (saiba mais aqui), com a presença do secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricutura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Os eventos têm o objetivo de fortalecer e fomentar o agronegócio do Estado.

Conteúdo e estimativas

O lançamento do planto da próxima safra verão acontece às 14h. Na ocasião, serão apresentados dados de produção e produtividade do cultivo de grãos no Estado e na região, assim como análises econômicas e estimativas para o próximo ciclo. Os números, levantados pelo departamento técnico da Federação de Agricultura e Pecurária de MS (Sistema Famasul), foram obtidos, principalmente, por meio do Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio (Siga MS), ferramenta desenvolvida e mantida pela Aprosoja/MS.

Além disso, os participantes poderão acompanhar, no local e na prática, máquinas plantadeiras realizando o trabalho de semeadura no campo.

Local

O evento, especialmente voltado para a imprensa e autoridades, acontece na Fazenda Agropastoril Jotabasso, que fica na estrada da antiga Usina São João, no Km 30, distante cerca de 25 quilômetros do Centro de Ponta Porã (confira o mapa abaixo).

Transporte para a imprensa

A Aprosoja/MS disponibilizará gratuitamente transporte para jornalistas com saída de Campo Grande, às 8h da manhã de sexta-feira, e de Dourados, ao meio dia de sexta-feira. As vagas são limitadas. Interessados em utilizar o transporte precisam entrar em contato, por telefone, com a Aprosoja/MS até às 11h de quarta-feira (14) para registro de dados e confirmação da vaga. Telefone: 3320-6921.

A entrada em ambos os eventos é gratuita. As iniciativas contam com o patrocínio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Produção e Agricultura Familiar (Sepaf) e do Fundo para o Desenvolvimento das Culturas de Milho e Soja (Fundems), além de ser uma parceria da Aprosoja/MS com o Sindicato Rural de Ponta Porã e a Fazenda Jotabasso. As iniciativas ainda têm o apoio da Federação de Agricultura e Pecuária de MS (Sistema Famasul) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de MS (Senar/MS).

Serviço:

Evento: Lançamento estadual do plantio da safra 2016/17

Data: 16 de setembro

Horário: 14h

Local: Fazenda Agropastoril Jotabasso. Estrada da antiga Usina São João, Km 30, distante cerca de 25 quilômetros do Centro de Ponta Porã.

Mais informações: Aprosoja/MS – (67) 3320-6921 ou www.aprosojams.org.br