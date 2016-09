Publicada em 9 de setembro de 2016 às 15:14

Lady Gaga lançou a música “Perfect Illusion”, música que estará em seu quinto disco solo.

“Perfect Illusion” é um retorno da cantora americana à música pop. A música foi produzida por Gaga com o inglês Mark Ronson e Kevin Parker (líder do Tame Impala). Blood Pop, cantor conhecido por seu trabalho com Justin Bieber, também está na lista de produtores e autores.

O disco novo, ainda sem nome, será o primeiro solo desde “Artpop”, de 2013. Em 2014, Gaga lançou o álbum de jazz “Cheek to cheek”, em parceria com Tony Bennett.

“A música é sobre um ecstasy moderno… Encontramos o nosso jeito doce, simples de falar sobre isso… Eu sou tomada por uma adrenalina absurda toda vez que a escuto”, disse Gaga.