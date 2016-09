Publicada em 16 de setembro de 2016 às 16:05

Será o primeiro disco solo da cantora desde ‘Artpop’, de 2013. Quinto disco terá faixa ‘Perfect illusion’ e dueto com Florence Welch.

Lady Gaga confirmou nesta quinta-feira (15) o nome, a capa e a data de lançamento de seu novo disco, “Joanne”. O álbum sai no dia 21 de outubro.

Uma das faixas do novo disco já foi divulgada. “Perfect illusion” é parceria com Mark Ronson, que produziu Amy Winehouse e fez o hit “Uptown funk”; Kevin Parker, líder do Tame Impala e BloodPop, coprodutor e coautor de “Sorry”, de Bieber.

O disco também deve ter uma parceria com Florence Welch, do Florence and the Machine.

Do G1