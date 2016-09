Publicada em 21 de setembro de 2016 às 09:03

Juliana Paes está prestes a viver mais uma personagem nos cinemas com o remake “Dona Flor e seus dois maridos”, com gravações concluídas na Bahia. No filme, a atriz, que precisou cortar os cabelos e emagrecer para diminuir os músculos do corpo, irá fazer cenas de sexo com o ator Marcelo Faria, papel de Vadinho.

“Cenas de intimidade nunca são fáceis. Mas não dá para tirar o sexo, né? As sequências estão muito sensuais, de uma beleza inacreditável”, contou ela em entrevista ao colunista Bruno Astuto, do “Época”.

Mas o segundo marido da protagonista, vivido por Leandro Hassum, -atualmente 60 kg mais magro – também promete impressionar os telespectadores. “Eu me emocionei, ele fez com uma postura diferente, trouxe uma densidade. As pessoas vão ficar surpreendidos com o trabalho dele”, afirmou a artista.

Atriz vive segundo personagem inspirado em Sonia Braga

Além de interpretar Dona Flor, Juliana também reviveu Gabriela na TV Globo, sua primeira personagem de um remake, no qual Sonia Braga era a protagonista.

“Sempre gostei da vibe da Sonia, minha musa inspiradora desde criança. Uma vez, estávamos num evento, e ela estava catando docinhos e colocando na bolsa, igual a mim. Aí ela me disse: ‘Você é das minhas’. É muito carinhosa e já me deu as bênçãos”, concluiu.

Do Purepeople