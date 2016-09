Publicada em 17 de setembro de 2016 às 07:01

Durante a abertura da 3ª Semana do Jovem Empreendedor de Mato Grosso do Sul, nesta quinta-feira (15), na Assembleia Legislativa, o deputado Marcio Fernandes (PMDB), homenageou jovens empresários através do Troféu Jovem Empreendedor, e também crianças que tem sido destaque no segmento. A Semana, faz parte do calendário Sul-Mato-Grossense, através da Lei 3.974/15 de autoria do parlamentar.

Para o deputado, é necessário reconhecer jovens que optaram pelo caminho do empreendedorismo, que gera emprego e traz desenvolvimento ao Estado. “Empreender é arriscar, e o mundo clama por pessoas de atitude, com ideias boas. O empreendedorismo pode ser a solução chave numa crise econômica que atravessa o país, como a alta taxa de desemprego”, explica Marcio Fernandes.

Entre os 40 homenageados, o proprietário da Chinelos Pantaneiras, Marcos Cezar Santos de Salles Júnior, de 32 anos, que após inúmeras tentativas de abrir um negócio em diferentes ramos, em 2015 iniciou a venda de chinelos diferenciados, e de lá para cá, foram mais de 4 mil chinelos vendidos, peças que se diferenciam pelo conforto, e também as características regionais, com imagens da natureza de Mato Grosso do Sul. “Os chinelos são um cartão postal do Estado, já foram enviados para vários países, até mesmo para Alemanha e Rússia, e gera uma expectativa de quem recebe o presente, de vir conhecer esse lugar abençoado pela natureza”, conta Marcos.

Neste ano, foram homenageadas com o Troféu Jovem Empreendedor “Kids”, crianças que já fazem parte do universo do empreendedorismo, como a fabricação de “cupcakes”, onde a Ana Elisa de apenas 8 anos, que iniciou pela paixão e curiosidade em cozinhar. “Eu comecei a fazer cupcakes com 7 anos, vendia na escola, meus amigos eram cobaia, e acabou que as pessoas gostaram, e há 7 meses eu vendo na feira perto de casa”, explica Ana Elisa, que já fez curso de mini chef pelo Senac, de “cupcakes” e mini bolos.

Também foram homenageadas, crianças que estão desenvolvendo um aplicativo de interação de pais e filhos, chamado “To Do”, e também um canal no youtube de notícias feitas para crianças, “Nerdice Power Kids”.

A solenidade teve a presença do secretário Nacional da Micro e Pequena Empresa, José Ricardo Veiga e a sub-secretaria Nacional da Juventude, Roberta Pires Ferreira, que farão palestra nesta sexta-feira (16), às 19h30 no Living Lab Sebrae, que fica na rua Brasil, 205.

Para o secretário, investir em empreendedorismo, é investir em geração de empregos. “Iniciativas como a Semana do Jovem Empreendedor são importantes para que a sociedade, governo e iniciativa privada debatam acerca da relevância do empreendedorismo para o desenvolvimento do Brasil. Quanto mais jovem é o empresário, e uma vez bem orientado, com acesso a políticas que lhe ajudem em seu desenvolvimento e somado ao seu impulso inventivo, será capaz de gerar riqueza e empregos para o país durante longas décadas. Também temos nos jovens microempresários os futuros líderes de grandes empresas brasileiras”, explica José Ricardo Veiga.