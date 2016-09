Publicada em 8 de setembro de 2016 às 11:00

A XIII Jornada Acadêmica de Nutrição da UNIGRAN trouxe para debate temas atuais ligados à ciência, tecnologia e inovação na área. Para falar sobre o painel genômico de resposta à dieta, nutrição e exercício, acadêmicos e profissionais receberam Thiago Guerino, coordenador de Projetos – Pesquisa Clínica do Grupo Dasa.

Conforme o biomédico, painel genômico é um mapeamento genético em que se pesquisa vários genes que estão associados à uma deficiência nutricional, a qual exercício é melhor indicado para uma pessoa, ou seja, um mapeamento com base no DNA.

“São obtidas diversas informações em um laudo no qual o nutricionista, por exemplo, consegue saber diversas características genéticas da pessoa, que vai ajudar a compor a melhor dieta, tratamento e acompanhamento para o paciente”, menciona Thiago Guerino.

O mapeamento genético tem o intuito de conhecer os genes do ser humano, como se comportam, características alimentares, resposta ao medicamento, predisposição à doença, deficiência de vitaminas, entre outros dados. “Isso faz com que possamos entender o porquê a pessoa responde a determinada dieta e não responde a outra. Isso ajudaria a pessoa a perder peso ou ganhar massa muscular, por exemplo”, destaca.

O palestrante explica que são características genéticas que identificam o que é mais indicado para que a pessoa perca mais peso: se um exercício de força, de resistência ou uma caminhada. “São variantes para entender e definir, com as informações do painel genético, ajudando a um melhor encaminhamento para este paciente”, ressalta.

O teste envolve a nutrição, dieta e exercício, os profissionais para a interpretação são nutricionistas, nutrólogos, endocrinologistas e profissionais de Educação Física. A análise é feita a partir de uma amostra com 2 ml de saliva. “O painel genômico está disponível há algum tempo, no Brasil ainda é inovador, mas tem uma saída muito grande e já esta sendo bem difundido”, garante Thiago Guerino.