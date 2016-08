Publicada em 1 de setembro de 2016 às 07:25

A dupla Jorge & Mateus abre o mês de setembro anunciando a nova música de trabalho, “Pra Sempre Com Você” que entra a partir desta quinta-feira (01/09) na programação das rádios de todo o Brasil prometendo repetir o sucesso de “Sosseguei” e de “Louca de Saudade” que estão entre as mais tocadas em todo o País em 2016.

“Pra Sempre Com Você” é uma composição de Maycon Martins, Vinicius Martins e de Neto Schaefer, este último que assina a direção musical do DVD “Como.Sempre.Feito.Nunca”, álbum do qual a canção faz parte. O videoclipe, que já ultrapassa 32 milhões de views, está disponível no canal oficial da dupla (www.youtube.com/jorgeemateus).

“Essa é a nossa nova música de trabalho e também o nosso desejo de estarmos ‘pra sempre com vocês’. Esperamos que a galera abrace com muito carinho esta canção”, comentam Jorge & Mateus que para o mês de setembro levam a tour 2016 para os Estados do Rio de Janeiro, Mato Grosso, Pará, Maranhão, São Paulo, Minas Gerais, Paraíba e Pernambuco.