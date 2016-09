Publicada em 9 de setembro de 2016 às 14:26

Joe Manganiello é confirmado como o vilão Exterminador no filme solo de Batman

De acordo com o TWSJ, Geoff Johns confirmou que Joe Manganiello (True Blood, Magic Mike) será o vilão Exterminador (Deathstroke) no filme solo do Batman.

O site diz que o ator está no vídeo divulgado recentemente por Ben Affleck, mas que Johns não confirmou se o personagem vai aparecer em Liga da Justiça, que é filmado atualmente em Londres. Outra informação negada foi a possível data de lançamento do filme solo.

Além de ser o protagonista, Affleck vai dirigir o filme e escreve o roteiro ao lado de Johns. Já Liga da Justiça tem estreia prevista para 16 de novembro de 2017.

Do Omelete