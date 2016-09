Publicada em 19 de setembro de 2016 às 17:25

O jeans é um dos itens mais atemporais da história da moda, desde que saiu do cenário operário para as ruas, a peça é indispensável no guarda-roupa masculino e feminino. Considerado casual, nunca esteve tão em alta como agora, presente em desfiles nas semanas de moda internacionais, foi além das roupas e apareceu também em acessórios como bolsas e sapatos.

A versatilidade do tecido é vista em artigos de decoração e proporciona charme com um toque de modernidade. Com distintas variedades de lavagens, aplicações e acabamentos, são as infinitas opções que podem ser encontradas em denim.

Pensando nessa tendência, a MktMix separou alguns produtos que fazem a diferença em qualquer ocasião. Confira a galeria completa aqui