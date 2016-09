Publicada em 19 de setembro de 2016 às 08:40

Cotada inicialmente para participar da abertura das Paralimpíadas, Ivete Sangalo comandou o encerramento dos jogos neste domingo (18), no Maracanã. Usando um vestido branco longo, mas com um grande decote e bem curtinho na frente, a artista iniciou sua participação cantando “A Paz”, música de Gilberto Gil que cita o Japão, próximo país sede das Olimpíadas e Paralimpíadas. Em seguida, a chama paralímpica foi apagada simbolicamente pelo vento e Ivete entoou o tema paralímpico em dueto com o inglês Calum Scott.

Para segunda parte de sua apresentação, bem mais dançante, a artista tirou a cauda de seu vestido e deixou suas pernas totalmente de fora, livre para fazer as coreografias de três de seus grandes sucessos. E para delírio do público que agitou o Maracanã, Ivete cantou “O Farol”, “Sorte Grande” e “Tempo de Alegria” e transformou de vez o estádio em um trio elétrico. No final da apresentação a artista dividiu o palco com Tom, o mascote Paralímpico 2016. E assim como no encerramento da Olimpíada do Rio, o evento desde domingo também aconteceu debaixo de chuva.

Em entrevista ao programa “Conexão SporTV”, a artista contou que levou o filho, Marcelo, ao evento. “Disse a ele: ‘Meu filho, esse é um momento muito especial na sua vida, na minha vida, na vida de todos os brasileiros. A gente veio prestigiar os nossos atletas. Isso é pra você guardar na sua cabeça e no seu coração o quão importante é a gente ter força e coragem, que é o que eles tiveram na vida deles. E nos presentearam com uma paralimpíada maravilhosa'”.

Cantora costuma levar o filho aos shows: ‘Se amarra’

Essa não foi a primeira vez que Marcelo, de 6 anos, viu a mãe ser ovacionada pelo público durante uma apresentação. Em recente entrevista ao programa “Mais Você” a cantora contou que costuma levá-lo aos shows: “(Um dia falei) Quer saber de uma coisa? Vamos botar para quebrar, vamos para os shows! Passei a levar ele e ele se amarra”.

E já revelou também que o menino tem veia artística. “Ele toca bateria, mas toca valendo mesmo. Ele adora AC/DC e ouve Pearl Jam, mas ele se amarra mesmo em Bob Marley”, detalhou.

Do Purepeople