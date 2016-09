Publicada em 5 de setembro de 2016 às 12:57

Isabeli Fontana mostrou suas curvas perfeitas nas páginas da revista francesa Lui Magazine.

Recém-casada com Di Ferrero, líder do NX Zero e jurado do X Factor, a top posou totalmente nua nas Ilhas Maldivas, mesmo local em que oficializou sua união com o músico no dia 9 de agosto. As imagens foram assinadas pelo fotógrafo Eduardo Rezende.

Recentemente, a beldade também lançou sua própria linha de lingeries em parceria com a marca Morena Rosa. “A lingerie significa para mim este contato tão íntimo da mulher consigo mesma”, disse ela em entrevista.

Do MSN Entretenimento