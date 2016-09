Publicada em 9 de setembro de 2016 às 09:27

O Santos foi derrotado pelo Internacional por 2 a 1 no Beira-Rio e chegou à terceira derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro. Mas após o jogo, o resultado ficou em segundo plano, pois o principal assunto foi a arbitragem de Rodrigo Batista Raposo, que expulsou o meia Lucas Lima ainda no primeiro tempo.

Os jogadores do alvinegro não pouparam o árbitro do duelo desta quinta-feira, em Porto Alegre. No lance que resultou na expulsão, o camisa 10 santista estava preparando uma jogada ensaiada com Vitor Bueno, mas o árbitro entendeu que Lucas Lima estava retardando o início do jogo e aplicou o segundo cartão amarelo. Antes, Raposo já havia amarelado o meia por achar que ele estava fazendo ‘cera’ e ainda ignorou um pisão do volante Anselmo, que também já tinha cartão, no próprio Vitor Bueno.

“A gente veio com intuito de vitória, vínhamos jogando bem. Não se faz o que fez aqui. Vimos que ele veio mal intencionado e isso não pode acontecer. Não pode fazer isso porque aqui tem trabalhadores”, disparou o zagueiro Gustavo Henrique.

O atacante Ricardo Oliveira, na saída do gramado, não quis comentar a atuação da arbitragem e pediu para os jornalistas entrevistarem o juiz. Rodrigão, por sua vez, mostrou indignação, mas já quer o time pensando no próximo duelo, contra o Corinthians, na Vila Belmiro. “Isso é uma vergonha para o Brasil. Eles fizeram papel de casa e agora temos que levantar a cabeça porque domingo temos clássico”.

Para o embate diante do Timão, no próximo domingo, às 16h (de Brasília), o Alvinegro Praiano terá três desfalques. Além de Lucas Lima, expulso, Victor Ferraz e Ricardo Oliveira levaram o terceiro cartão amarelo e também estão fora.

Da Gazeta Esportiva