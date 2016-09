Publicada em 14 de setembro de 2016 às 09:18

Um dos maiores empreiteiros do País e com estreita relação com políticos de vários partidos e autoridades de graduações importantes, o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, fez um desabafo ao juiz Sérgio Moro. Ele disse que está sofrendo com as consequências da Operação Lava Jato e que vai revelar todos os crimes que cometeu ‘seja quem for do outro lado’.

Para os investigadores, o recado de Léo Pinheiro soa como uma ameaça explícita a agentes políticos que teriam sido contemplados com propinas.

O empreiteiro depôs nesta terça-feira, 13. Ele é alvo da Operação Lava Jato, que lhe atribui protagonismo no esquema de cartel e propinas instalado na Petrobrás entre 2004 e 2014.

Ele foi preso pela primeira vez em novembro de 2014, oito meses após o estouro da Lava Jato.

“Durante esse período, já são dois anos, né? Uma coisa que tem me angustiado muito, um prejuízo muito grande para mim, para minha família, para minha empresa, para os meus amigos”, desabafou.

Frente a frente com Moro, o empreiteiro se disse disposto a contar tudo o que sabe – afinal, malogrou o acordo de delação premiada que negociava com a Procuradoria-Geral da República.

“Eu quero colaborar, excelência, no que eu puder, agindo exatamente como fiz aqui”, disse Léo Pinheiro, ao final de seu depoimento em que relatou a extorsão de políticos para proteger empreiteiros nas duas CPIs da Petrobrás, em 2014.

“Eu sei dos crimes que cometi, não estou fugindo de nenhum deles e direi todos que cometi, seja quem for do outro lado”, concluiu o empresário, que foi preso pela segunda vez no dia 5 de setembro, acusado de obstruir as investigações.

Ele foi preso pela primeira vez na Operação Juízo Final, sétima fase da Lava Jato, em novembro de 2014, e ficou custodiado preventivamente até abril de 2015 quando o Supremo Tribunal Federal (STF) deu habeas corpus a nove executivos de grandes empresas.

Em agosto de 2015 foi condenado a 16 anos e 4 meses de reclusão por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa no esquema de corrupção na Petrobrás.

Com a perspectiva de perder os recursos nas instâncias superiores e passar uma longa temporada na cadeia, além do risco de ser condenado em novas denúncias da Lava Jato, o empreiteiro chegou a negociar acordo de colaboração premiada com a força-tarefa da Lava Jato.

Com o vazamento de informações sobre as tratativas do empresário com os investigadores, em agosto, o procurador-geral da República Rodrigo Janot, determinou a suspensão da negociação.

Mateus Coutinho, Julia Affonso, Fausto Macedo e Ricardo Brandt, do Estadão