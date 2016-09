Publicada em 13 de setembro de 2016 às 18:04

Nova função já está disponível para alguns usuários

A rede social Instagram divulgou uma nova mudança no aplicativo. A plataforma ganhou moderação automática de comentários para proteger os usuários contra agressores que utilizam a rede.

A nova função possibilita que o usuário filtre os comentários das fotos e vídeos, através de uma lista de palavras-chave ofensivas ou inapropriadas. A novidade já está disponível para alguns usuários.

“Ás vezes, os comentários que as pessoas recebem podem ser um pouco inadequados”, disse Kevin Systrom, cofundador e CEO do Instagram, no blog da ferramenta.

Todas as pessoas poderão escolher palavras que elas não querem tolerar em seus comentários. Após a seleção, o filtro do aplicativo as esconderá automaticamente. Para ativar o mecanismo é preciso acessar o menu de opções, clicar em “Comentários” e selecionar “Ocultar comentários inapropriados”.

Embora a lista esteja em inglês, o usuário pode adicionar palavras indesejadas e frases em qualquer idioma.

“O objetivo da rede social é de que as pessoas se sintam confortáveis para se expressarem. Nos sentimos obrigados a promover uma cultura em que todos se sintam seguros para serem eles mesmos, sem medo de assédio ou de receber críticas. Não é apenas o meu desejo pessoal, eu acho que também é nossa responsabilidade como uma empresa”, afirmou Systrom.

Da AnsaFlash