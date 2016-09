Publicada em 7 de setembro de 2016 às 10:58

Vencedores receberão prêmios que totalizam R$ 240 mil

Termina no próximo dia 30 de setembro o prazo de inscrições para o Prêmio MPT na Escola 2016, que premiará os melhores trabalhos literários, artísticos e culturais produzidos pelos alunos das escolas participantes do projeto em todo o Brasil.

O regulamento do concurso – Leia aqui – traz as regras para seleção e avaliação dos trabalhos, bem como o formulário de inscrição. A postagem dos trabalhos, em sua etapa regional, deve ser feita pelo e-mail mptnaescolams@gmail.com. Os vencedores receberão prêmios que totalizam R$ 240 mil – R$ 40 mil para cada categoria, divididos entre os cinco melhores trabalhos, com valores que variam conforme a colocação obtida. Os prêmios serão divulgados a posteriori.

O Prêmio MPT na Escola consiste em um conjunto de ações voltadas para debates, nas escolas de ensino fundamental, dos temas relativos aos direitos da criança e do adolescente, especialmente a erradicação do trabalho infantil e a proteção ao trabalhador adolescente.

Utilizando materiais e cartilhas fornecidos pelo programa, o Ministério Público do Trabalho busca a conscientização sobre os malefícios e mitos do trabalho infantil, romper barreiras culturais de permissibilidade do trabalho infantil, capacitar e sensibilizar sobre os direitos da criança e divulgar o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).