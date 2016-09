Publicada em 6 de setembro de 2016 às 17:34

Agroecol 2016, evento sobre agroecologia, recebe artigos, trabalhos técnico-científicos e relatos de experiências até 15 de setembro

Para dar mais tempo ao interessados em apresentar artigos, trabalhos técnico-científicos e relatos de experiências para o evento Agroecol 2016, a Comissão Técnico-Científica prorrogou o prazo de inscrições dos trabalhos até 15 de setembro de 2016 (confira todas as datas por este link http://bit.ly/2ammFnT).

O Agroecol 2016 acontece de 16 a 19 de novembro de 2016, em Dourados, Mato Grosso do Sul, na região Centro Oeste do Brasil. O tema central será tema central “Agroecologia e soberania alimentar: saberes em busca do bem viver”. O público-alvo é formado por agricultores, técnicos da extensão rural, pesquisadores, professores, gestores, estudantes, consumidores de produtos agroecológicos/orgânicos e outros interessados pelo tema, oriundos de diferentes segmentos da sociedade.

Dentro do evento maior, haverá seminários, encontro e jornada: 2º Seminário de Agroecologia da América do Sul; 1ª Jornada Internacional de Educação do Campo; 6º Seminário de Agroecologia de Mato Grosso do Sul; 5º Encontro de Produtores Agroecológicos de Mato Grosso do Sul; e 2º Seminário de Sistemas Agroflorestais em Bases Agroecológicas de Mato Grosso do Sul.

A promoção do evento é da Sociedade Científica Latino Americana de Agroecologia, Associação Brasileira de Agroecologia, Fórum Brasileiro de Educação do Campo, Comissão Estadual de Produção Orgânica de Mato Grosso do Sul e Sociedade Brasileira de Sistemas Agroflorestais.

Os realizadores do Agroecol 2016 são a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Embrapa Agropecuária Oeste, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Uems) e a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural de Mato Grosso do Sul (Agraer).

Para quem quer participar do evento, mesmo sem enviar trabalhos, pode pegar os detalhes neste link: http://bit.ly/2aKbnqR