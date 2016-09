Publicada em 12 de setembro de 2016 às 16:09

Capacitação realizada pelo Sebrae começa no próximo dia 20

Estar presente nas redes sociais, hoje, é fundamental; principalmente para os pequenos negócios, que precisam tornar a marca conhecida entre tantas outras no mercado, além de estimular as vendas. Mas, somente a ação de criar o perfil nestas plataformas de mídia não significa sucesso. Pelo contrário: se não forem bem administradas e planejadas, postagens e respostas a comentários de clientes podem se voltar contra a imagem da empresa.

Para capacitar donos de micros e pequenas empresas de Caarapó, acontece na sala de reuniões da Secretaria de Educação do município (Avenida Presidente Vargas, 465 – Centro) a Clínica Tecnológica de Mídias Sociais: Como Vender na Internet. A capacitação ocorre no dia 20 de setembro, às 19 horas.

Fazem parte do conteúdo programático os seguintes temas: como se comunicar online; dados do mercado online; diferença entre perfil pessoal no facebook e empresarial; como criar página no Facebook; dicas de design para o Facebook; diferentes estilos de postagens no Facebook, e postagens focadas em interação; como se comunicar com o Instagram; estratégias para Instagram; estatísticas no Facebook; dicas criação de anúncios para Facebook; exemplo prático de como utilizar a ferramenta paga do Facebook (Facebook ADS).

O investimento é de R$ 60 por pessoa. Informações e inscrições: (67) 3453-1104.