Publicada em 3 de setembro de 2016 às 09:47

Segundo a organização do Lollapalooza os ingressos para a edição 2017 do festival começam a ser vendidos no próximo dia 12 de setembro.

Para a edição de 2017 os usuários terão acesso a seis tipos de entrada: A Lolla Pass (válida para os dois dias de festival), Lolla Day 1, Lolla Day 2, Lolla Lounge Pass, Lolla Lounge Day 1 ou Lolla Lounge Day 2. A opção pelo Lolla Lounge gera um acréscimo de R$ 550 para um dia ou de R$ 1.000 para dois dias.

Na próxima edição a entrada e a compra de produtos no festival será realizada por meio de uma pulseira com o sistema RFID, que começam a ser distribuídas a partir do dia 25 de fevereiro.

O evento que acontece nos dias 25 e 26 de março do próximo ano, novamente no Autódromo de Interlagos, ainda não divulgou nenhuma atração de forma oficial.

Lollapalooza Brasil 2017

Quando: 25 e 26 de março de 2017

Onde: Autódromo de Interlagos (Avenida Senador Teotônio Vilela, 261 – Interlagos)

Quanto:

1/2 entrada Inteira

Lolla Pass – 1º Lote R$ 400 R$ 800

Lolla Pass – 2º Lote R$ 460 R$ 920

Lolla Day – 1º Lote R$ 270 R$ 540

Lolla Day – 2º Lote R$ 295 R$ 590

Vendas: a partir de 12 de setembro, pelo site www.ticketsforfun.com.br, pontos de venda e bilheteria do Citibank Hall (Av. das Nações Unidas, 17.955 – Santo Amaro)

Mais informações: www.lollapaloozabr.com

Mesmo sem nenhuma confirmação oficial sobre quem deve estar no Lollapalooza 2017, nomes como Metallica, The Strokes, The XX, entre outros têm sido cotados – saiba mais.