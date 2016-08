Publicada em 1 de setembro de 2016 às 10:00

O setor industrial de Mato Grosso do Sul, composto pelas indústrias de transformação, de extrativismo mineral, de construção civil e de serviços de utilidade pública, voltou a registrar mais um mês com saldo positivo na geração de empregos, conforme levantamento do Radar Industrial da Fiems. Em julho, de acordo os dados apurados, foram abertas mais 332 vagas pela indústria sul-mato-grossense e, até agora, o saldo das contratações no setor ficou positivo em cinco dos sete meses com dados oficiais disponíveis, tendo, no acumulado do ano, 1.076 postos formais de trabalho.

Segundo o coordenador da Unidade de Economia, Estudos e Pesquisas da Fiems, Ezequiel Resende, nos últimos 12 meses, 4.486 vagas foram encerradas, porém, o desempenho vem melhorando sistematicamente. “Por exemplo, na comparação com o início do ano, os últimos 12 meses terminados em janeiro indicavam o fechamento de 9.003 vagas. Ou seja, o total de vagas encerradas na indústria estadual, no comparativo anualizado, se reduziu em 50%”, comparou.

Ele completa que essa recuperação na geração de empregos pelo setor industrial pode ser creditada aos segmentos da construção civil, serviços industriais e indústria da borracha, couro e diversas. “No mês de julho, por exemplo, a indústria de construção gerou 345 vagas, enquanto o segmento de serviços industriais abriu 219 vagas. No ano, a indústria da construção abriu 1.737 postos de trabalho, a de serviços industriais criou 446 vagas e a indústria da borracha, couro e diversas gerou 261 vagas”, detalhou.

Considerando todos os setores da economia estadual, no mês de julho, foram abertas 652 vagas, enquanto no acumulado de janeiro a julho, o resultado aponta a criação de 3.744 postos de trabalho. Por fim, nos últimos 12 meses a situação é completamente diferente, com o fechamento de 9.554 vagas no mercado de trabalho. “O conjunto das atividades industriais em Mato Grosso do Sul encerrou julho de 2016 com 126.574 trabalhadores empregados e, com esse desempenho, a indústria segue com o 3º maior contingente de trabalhadores formais do Estado, respondendo por 19,6% de todo o emprego formam existente em Mato Grosso do Sul”, reforçou Ezequiel Resende.

Especificações

Em Mato Grosso do Sul, de janeiro a julho deste ano, ao todo 94 atividades industriais apresentaram saldo positivo de contratação, proporcionando a abertura de 4.023 vagas. Entre as atividades industriais com saldo positivo de pelo menos 100 vagas destacam-se construção de edifícios (+938), construção de rodovias e ferrovias (+613), obras de terraplenagem (+301), geração de energia elétrica (+239), fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel (+187) e coleta de resíduos não-perigosos (+135), obras para geração e distribuição de energia elétrica e para telecomunicações (+135).

Por outro lado, no mesmo período, 113 atividades industriais apresentaram saldo negativo em Mato Grosso do Sul, proporcionando o fechamento de 2.947 vagas. Entre as atividades industriais com saldo negativo de pelo menos 100 vagas destacam-se fabricação de álcool (-330), fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado (-277), abate de reses, exceto suínos (-209), obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (-183), fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico (-146), construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto (-127) e confecção de roupas íntimas (-108).

Em relação aos municípios, constata-se que em 50 deles as atividades industriais registraram saldo positivo de contratação no período de janeiro a julho, proporcionando a abertura de 2.830 vagas. Entre as cidades com saldo positivo de pelo menos 90 vagas destacam-se Três Lagoas (+956), Aparecida do Taboado (+389), Água Clara (+149), Maracaju (+116), São Gabriel do Oeste (+108), Angélica (+99) e Mundo Novo (+90). No mesmo período, em 27 municípios as atividades industriais registraram saldo negativo, proporcionando a fechamento de 1.754 vagas. Entre as cidades com saldo negativo de pelo menos 90 vagas destacam-se Dourados (-287), Nova Andradina (-264), Bataguassu (-235), Eldorado (-194) e Paranaíba (-163).