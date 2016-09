Publicada em 13 de setembro de 2016 às 17:38

Foi prorrogado para 19 de setembro o prazo de submissão de projetos de pesquisa para as feiras de ciência e tecnologia do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), que serão realizadas nos dez campi da instituição durante a Semana de Ciência e Tecnologia, em outubro.

As feiras serão promovidas em Aquidauana (Feciaq), Campo Grande (Fecintec), Corumbá (Fecipan), Coxim (Fecitecx), Dourados (Fecigran), Jardim (Fecioeste), Naviraí (Fecinavi), Nova Andradina (Fecinova), Ponta Porã (Fecifron) e Três Lagoas (Fecitel).

Os trabalhos devem ser desenvolvidos por estudantes do ensino fundamental (6º ao 9º ano), ensino médio ou técnico de nível médio, além de egressos da modalidade integrada do IFMS que tenham concluído os cursos a partir de novembro de 2015.

Projetos de estudantes de escolas públicas e privadas podem ser submetidos, desde que sejam respeitadas as áreas de abrangência dos campi.

Todas as regras de participação nas feiras estão disponíveis no edital nº 008/2016, publicado na Central de Seleção do IFMS, no endereço www.ifms.edu.br/centraldeselecao.

Dourados – No município, a Feira de Ciência e Tecnologia da Grande Dourados (Fecigran) será realizada de 19 a 21 de outubro. Podem participar estudantes e professores de Caarapó, Deodápolis, Douradina, Dourados, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Itaporã, Jateí, Maracaju, Rio Brilhante e Vicentina.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo orientador do projeto, que precisa ter vínculo empregatício com a instituição de ensino ou ser servidor público. O trabalho deve ser inscrito no Sistema de Submissão e Avaliação de Projetos, disponível no endereço www.ifms.edu.br/semanact.

Para fazer a inscrição, é necessário cadastrar informações sobre o projeto de pesquisa, o orientador, os autores e submeter um resumo, de acordo com os modelos disponibilizados na Central de Seleção.

Cada trabalho deve ter, no mínimo, um estudante e um orientador. É permitida a participação de até três estudantes nas propostas do ensino médio e até cinco nas do ensino fundamental. O projeto pode ter ainda um coorientador.

Os projetos devem estar inseridos nas seguintes áreas de conhecimento: Ciências Biológicas e da Saúde, Ciência Exatas e da Terra, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Engenharias e Ciências Agrárias ou multidisciplinar (áreas entrelaçadas).

As normas para elaboração do resumo e do trabalho estão disponíveis no edital de abertura.

A seleção dos projetos será feita pelos comitês de pré-avaliação e seleção, formados por professores dos campi onde vão ocorrer as feiras.

Serão avaliados critérios como criatividade e inovação, conhecimento científico do tema, organização e clareza de ideias, além do respeito à norma culta de linguagem.

Pelo novo cronograma, a lista dos trabalhos selecionados deverá ser divulgada até o dia 3 de outubro.

Feiras – Serão realizadas entre os dias 17 e 22 de outubro, de acordo com a programação de cada campus na Semana de Ciência e Tecnologia.

Professores e pesquisadores do IFMS e de outras instituições de ensino farão a avaliação dos trabalhos. Os participantes receberão certificados, e os melhores trabalhos em cada categoria serão premiados.

Os dois melhores projetos dos níveis fundamental e médio de cada feira serão credenciados a participar da Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências de Mato Grosso do Sul (Fetec/MS), que ocorrerá em novembro, na Capital.

Mais informações sobre os eventos estão disponíveis o site da Semana de Ciência e Tecnologia, no endereço www.ifms.edu.br/semanact.