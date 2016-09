Publicada em 14 de setembro de 2016 às 16:40

No intuito de atender a uma demanda da Região Norte do Estado e de reforçar o compromisso social como um dos valores do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), o Campus Coxim passará a ofertar, no primeiro semestre de 2017, o curso de Engenharia de Pesca.

A pesca artesanal é um dos principais meios de sustento no município, localizado na região pantaneira e banhado pelos rios Coxim e Taquari. Porém, nos últimos anos, o Sistema de Controle da Pesca de Mato Grosso do Sul (SCPesca/MS) registrou uma queda acentuada na oferta de pescado. Em 1994, o volume no Rio Taquari era de 74.389,5 Kg. Em 2013, caiu para 1.935,7 Kg. A quantidade é quase 40 vezes menor.

Com a abertura do curso de Engenharia de Pesca, o IFMS busca conciliar a conservação do meio ambiente e a utilização racional dos recursos naturais com o desenvolvimento social e econômico local.

“Os profissionais formados pelo Instituto irão atuar no fortalecimento da produção sustentável de pescado. A oferta do curso de Engenharia de Pesca atende a uma série de solicitações das associações de pescadores da região, o que reforça nosso compromisso social, um dos valores institucionais”, destacou o pró-reitor de Ensino, Delmir Felipe.

Curso – É voltado a estudantes que concluíram o ensino médio ou técnico, e também a profissionais que já atuam na área da pesca e buscam formação superior específica.

Anualmente, serão oferecidas 40 vagas. O ingresso será feito por meio o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que utiliza as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Também haverá seleção para portadores de diploma e transferências.

Oferecido em período integral e com duração mínima de cinco anos, o curso terá carga horária total de 3.975 horas.

O profissional formado em Engenharia de Pesca atua no cultivo, captura e industrialização do pescado. Pode ainda desenvolver pesquisas no setor público e/ou privado levando em conta o aproveitamento e manejo dos recursos naturais e a criação de espécies aquáticas.

Mais informações sobre o curso e projeto pedagógico estão disponíveis no site do IFMS. O endereço é www.ifms.edu.br.

Verticalização – Desde o primeiro semestre de 2015, o Campus Coxim oferece o curso de Formação Inicial e Continuada e Qualificação Profissional para Piscicultor, com carga horária de 180 horas e voltado a pessoas com ensino fundamental incompleto.

A partir do segundo semestre, o campus passou a ofertar o curso técnico subsequente em Aquicultura, destinado a estudantes que concluíram o ensino médio e com duração mínima de um ano e meio.

Com a abertura do Bacharelado em Engenharia de Pesca, o Instituto Federal promove a chamada verticalização do ensino. Um dos benefícios para a instituição é aproveitar o conhecimento dos professores e a infraestrutura dos cursos já oferecidos.

“A instituição tem a possibilidade de aprimorar os estudos na área, por meio da pesquisa e dos projetos de extensão, e a população a oportunidade de dar continuidade aos estudos. No caso de Coxim, a pessoa pode começar em um curso de qualificação profissional e chegar ao ensino superior”, explicou a diretora de Ensino Superior, Gláucia Lima Vasconcelos.

“O campus já possui dois tanques de 30 mil litros e outros dois de 10 mil litros, e vamos montar um laboratório para produção de alevinos. Temos parcerias com produtores de pescado em cativeiro para a oferta de aulas práticas das turmas da qualificação profissional e do curso técnico, espaços que também serão usados pela graduação”, informou o diretor-geral do Campus Coxim, Francisco da Silva.

Campus – Atualmente, a unidade do IFMS atende mais de 900 estudantes em Coxim e em sua área de abrangência, que inclui os municípios de Alcinópolis, Camapuã, Costa Rica, Figueirão, Pedro Gomes, Rio Negro, Rio Verde, São Gabriel D’Oeste e Sonora.

O campus oferece cursos de qualificação profissional, técnicos integrados ao nível médio e subsequentes, educação de jovens e adultos, educação a distância, idiomas, graduação e pós-graduação.

O IFMS em Coxim está localizado na Rua Salime Tanure, s/nº, Bairro Santa Tereza.

