Publicada em 15 de setembro de 2016 às 17:00

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu nesta quinta-feira, 15, o Exame de Seleção 2017 para o ingresso de estudantes em cursos técnicos integrados ao ensino médio da instituição.

São 1.600 vagas distribuídas nos campi Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

As opções de cursos são para técnico em Agricultura, Agropecuária, Alimentos, Edificações, Eletrotécnica, Informática, Informática para Internet, Mecânica e Metalurgia.

Para participar, o candidato deve ter concluído o ensino fundamental até a data da matrícula, prevista para janeiro de 2017, e possuir o Cadastro de Pessoa Física (CPF).

Todas as regras da seleção estão disponíveis no edital nº 030/2016, publicado na Central de Seleção do IFMS, no endereço www.ifms.edu.br/centraldeselecao

Inscrições – Deverão ser realizadas exclusivamente pela internet entre os dias 3 de outubro e 7 de novembro. A inscrição será gratuita para estudantes que cursaram ou que estão matriculados no último ano do ensino fundamental em escolas públicas.

A isenção deverá ser solicitada até o dia 24 de outubro. O benefício só será concedido aos estudantes que anexarem uma declaração de matrícula emitida pela escola ou histórico escolar no ato de inscrição.

Para os demais candidatos, a taxa de R$ 20,00 deverá ser paga nas agências do Banco do Brasil até o dia 8 de novembro.

Ação afirmativa – Metade das vagas ofertadas é reservada a candidatos que cursaram todas as séries do ensino fundamental em escola pública. Desse total, há cotas aos que comprovarem renda familiar bruta mensal per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio e aos que se autodeclararem pretos, pardos e indígenas.

Este ano, o IFMS adotará a verificação da autodeclaração de negros e pardos. As características fenotípicas de cada candidato serão analisadas por uma comissão de verificação por meio de foto enviada na inscrição.

Seleção – A prova será realizada no dia 20 de novembro, nos dez municípios em que o IFMS possui campi.

Com duração de 4 horas, a prova será composta por 50 questões de português, matemática e conhecimentos gerais. O conteúdo programático está disponível no item 7 do edital.

A previsão é que o resultado final dos aprovados seja publicado no dia 9 de dezembro.

Curso integrado – Nesta modalidade, o estudante cursa o ensino médio e a formação técnica de forma articulada. O diploma terá validade nacional e o habilita tanto a ingressar em cursos de nível superior quanto ao exercício profissional.

O curso possibilita ao aluno participar de programas de iniciação científica e tecnológica do IFMS, que permitem a realização de pesquisa aplicada sobre temas de interesse do estudante, além de atividades de extensão junto às comunidades dos municípios.

Crescimento – Em funcionamento desde 2010, o IFMS é a única instituição pública federal a ofertar educação profissional e tecnológica no Estado. Atualmente, conta com mais de 8 mil estudantes matriculados em cursos de nível médio, superior e pós-graduação.

Neste ano, o número de vagas oferecidas é 50% maior do que o ofertado do ano passado. A novidade para 2017 é que o Campus Naviraí passa a oferecer o curso técnico integrado em Agricultura, abrindo um segundo eixo tecnológico de ensino, o de Recursos Naturais.

Vagas

Campus Curso Turno Vagas Aquidauana Edificações Vespertino 40 Informática Matutino 40 Vespertino 40 Campo Grande Eletrotécnica Matutino 40 Vespertino 40 Informática Vespertino 80 Mecânica Matutino 80 Vespertino 80 Corumbá Informática Matutino 40 Metalurgia Vespertino 40 Coxim Alimentos Matutino 80 Informática Matutino 80 Dourados Informática para Internet Matutino¹ 80 Vespertino² 80 Jardim Edificações Matutino e Vespertino¹ 60 Informática Matutino e Vespertino¹ 60 Naviraí Informática para Internet Matutino¹ 40 Vespertino² 40 Agricultura Matutino¹ 40 Vespertino² 40 Nova Andradina Agropecuária Integral 80 Informática Vespertino 80 Ponta Porã Agricultura Matutino 40 Vespertino 40 Informática Matutino 40 Vespertino 40 Três Lagoas Informática Vespertino 80 Eletrotécnica Matutino 80

1 – Aulas no período matutino, podendo ocorrer no vespertino.