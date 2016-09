Publicada em 6 de setembro de 2016 às 16:00

A candidata democrata à Presidência dos Estados Unidos, Hillary Clinton, recusou o convite do líder mexicano, Enrique Peña Nieto, de visitar o país para debater temas da agenda bilateral, como fez seu rival republicano Donald Trump recentemente.

Em entrevista à emissora norte-americana “ABC”, Hillary disse que prefere se focar em seu programa de governo para “garantir que os norte-americanos tenham as melhores oportunidades possíveis no futuro”.

A ex-secretária de Estado ainda criticou a viagem feita pelo polêmico magnata na semana passada, classificando-a como um “incidente diplomático”. Trump “não soube se comunicar com um chefe de Estado. E acredito que está muito claro o resultado dessa viagem”, acrescentou.

Poucas horas após o encontro, Trump voltou a defender, em comício, sua proposta de construir um muro na fronteira entre as duas nações para evitar a entrada de imigrantes ilegais, que será financiada pelo governo mexicano. Após as declarações de Hillary, a chanceler mexicana, Claudia Ruiz Massieu, explicou, em comunicado, que o governo do país e a campanha da democrata estão em “permanentes e produtivas comunicações”.

Da AnsaFlash