Publicada em 2 de setembro de 2016 às 09:54

Depois de ficar atrás do companheiro Nico Rosberg na sessão da manhã, Lewis Hamilton deu o troco na tarde desta sexta-feira (2) na Itália. O atual tricampeão do mundo registrou o tempo de 1min22s801, derrotando o alemão por 0s193 e sendo o mais rápido do primeiro dia de treinos.

Em segundo, Nico Rosberg foi o mais veloz no treino da manhã, mas à tarde não conseguiu ficar à frente de seu companheiro Hamilton. O alemão chega a este final de semana nove pontos atrás de Lewis no campeonato.

Em terceiro e quarto lugares ficaram as duas Ferraris. Utilizando o motor de última especificação da equipe de Maranello, Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen ficaram 0s4 e 0s6 atrás das duas Mercedes, respectivamente.

Logo atrás vieram os dois carros da Red Bull, com Max Verstappen batendo Daniel Ricciardo. Alonso, Bottas, Grosjean e Button fecharam o top-10.

Felipe Massa, que pela Williams jamais ficou fora do pódio em Monza, terminou a segunda sessão com o 11º tempo. Já Felipe Nasr foi o 21º e penúltimo.

O treino

A sessão começou com as duas Ferraris na frente, mas durou pouco o bom momento para time o italiano, já que Lewis Hamilton assumiu a ponta com 1min23s732, superando Sebastian Vettel por 0s712.

Com quase meia hora de treino, Vettel bateu o tempo de Lewis, com 1min23s254. No entanto, a dupla da Mercedes mostrou que tinha o melhor conjunto. De pneus supermacios, Lewis Hamilton marcou o tempo de 1min22s801, enquanto que Nico Rosberg ficou 0s193 atrás, com 1min22s994.

Isso jogou Vettel para o terceiro lugar. Daniel Ricciardo era a primeira Red Bull, com Max Verstappen logo atrás do australiano. Isso, antes de Raikkonen subir para quarto, fazendo as duplas de Mercedes, Ferrari e Red Bull ficarem juntas respectivamente.

Esteban Ocon acabou sofrendo uma falha em seu carro no 40º minuto de sessão. Ele parou sua Manor logo na chegada da primeira Curva di Lesmo, e foi baixa na sessão.

Com os pilotos fazendo as simulações de GP, como sempre pouco aconteceu na última meia hora de treino. Ainda assim, Verstappen subiu para o quinto lugar, à frente de seu companheiro de equipe.

Neste sábado o terceiro treino livre se inicia às 6h. A classificação será às 9h.

Do motorsport