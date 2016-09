Publicada em 4 de setembro de 2016 às 10:52

Alemão fez uma corrida impecável, enquanto seu rival teve que se recuperar. A diferença no campeonato está em dois pontos.

Pra quem achava que Lewis Hamilton iria sobrar no GP da Itália se enganou. Com uma largada ruim, o inglês caiu para sexto e tendo que se recuperar. Com isso, Rosberg fez uma prova sem erros e venceu tranquilamente.

Sebastian Vettel completou o pódio, para delírio dos Tifosis presentes em Monza. Felipe Massa chegou em nono, enquanto Nasr abandonou no começo da prova.

Na largada Hamilton largou muito mal, caindo pra sexto, Rosberg assumiu a ponta, com Vettel em segundo e Raikkonen em terceiro. Não tivemos confusões na primeira curva.

Na segunda volta, Hamilton recuperou a quinta posição, ultrapassando o Ricciardo na Curva Grande. Felipe Nasr foi tocado por Jolyon Palmer, o que acabou com a corrida do brasileiro.

Felipe Massa também largou bem, pulando de 11º para oitavo.

Hamilton iniciou um ataque para cima de Bottas, mas demorou cerca de 10 voltas para conseguir a ultrapassagem, subindo para a quarta colocação.

Na volta 17, Vettel foi para a parada e colocou novamente pneus supermacios, o mesmo que ocorreu na parada de Raikkonen. Com isso Hamilton foi para a segunda colocação, porém, 15 segundos atrás de Rosberg.

Na volta 25, Rosberg fez sua parada e colocou pneus médios, para ir até o fim da prova, uma volta depois, Hamilton também parou e também colocou pneus médios. O inglês voltou na quarta colocação, mas sabendo que as Ferraris ainda iam parar novamente.

No giro 34, Vettel foi novamente para os boxes e desta vez colocando pneus macios, uma volta depois foi a vez de Raikkonen, com a mesma estratégia de seu companheiro, ir para a parada.

A corrida ficou monótona daí até o final, Ricciardo ainda fez uma boa ultrapassagem em cima de Bottas, mas ficou nisso.

Com a vitória de Rosberg, a diferença dele para o Hamilton abaixa para dois pontos, colocando fogo e deixando o campeonato totalmente aberto.

Confira o resultado da prova:

1 – Nico Rosberg – Mercedes – 53 voltas

2 – Lewis Hamilton – Mercedes – +15.070s

3 – Sebastian Vettel – Ferrari – +20.990s

4 – Kimi Raikkonen – Ferrari – +27.561s

5 – Daniel Ricciardo – Red Bull-Tag Heuer – +45.295s

6 – Valtteri Bottas – Williams-Mercedes – +51.015s

7 – Max Verstappen – Red Bull-Tag Heuer – +54.236s

8 – Sérgio Perez – Force India-Mercedes – +1:04.954

9 – Felipe Massa – Williams-Mercedes – +1:05.617

10 – Nico Hulkenberg – Force India-Mercedes – 1:18.656

11 – Romain Grosjean – Haas-Ferrari – +1 volta

12 – Jenson Button – McLaren-Honda – +1 volta

13 – Esteban Gutierrez – Haas-Ferrari – +1 volta

14 – Fernando Alonso – McLaren-Honda – +1 volta

15 – Carlos Sainz Jr. – Toro Rosso-Ferrari – +1 volta

16 – Marcus Ericsson – Sauber-Ferrari – +1 volta

17 – Kevin Magnussen – Renault – +1 volta

18 – Esteban Ocon – Manor-Mercedes – +2 voltas

Não completaram

Daniil Kvyat – Toro Rosso-Ferrari

Pascal Wehrlein – Manor-Mercedes

Jolyon Palmer – Renault

Felipe Nasr – Sauber-Ferrari

Do Lance!