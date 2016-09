Publicada em 16 de setembro de 2016 às 16:30

Como parte da iniciativa de acompanhar e analisar o cenário político em Mato Grosso do Sul, a Fiems divulga, nesta sexta-feira (16/09), a pesquisa para a Prefeitura de Três Lagoas nas eleições municipais deste ano. De acordo com a pesquisa Fiems/Ipems, o deputado estadual Angelo Guerreiro (PSDB) lidera com 68,74% das intenções de voto, enquanto o vereador Jorge Martinho (PSD) está em 2º com 12,30% das intenções de votos seguido pelo também vereador Idevaldo Claudino (PTB) em 3º com 2,34% e Paulinho (PHS) em 4º com 0,66%, sendo que os indecisos, brancos e nulos somaram 15,96%.

Por região, as intenções de votos em Angelo Guerreiro estão concentradas, principalmente, nos bairros Santa Terezinha (90,17%), Distrito de Arapuá (83,39%) e Paraná Pungá (76,19%), enquanto as de Jorge Martinho estão nos bairros Juscelino Kubistchek (23,32%), Piloto (17,78%) e Vila Nova (16,815). O candidato Idevaldo Claudino tem as intenções de votos concentradas nos bairros Vila Alegre (9,47%), Juscelino Kubistchek (5,93%) e Piloto (3,52%), enquanto as de Paulinho são nos bairros Piloto (3,52%) e Vila Nova (2,80%).

Rejeição

Em relação à rejeição, ainda conforme a pesquisa Fiems/Ipems, o maior percentual é de Paulinho, com 30,31%, seguido pelo vereador Idevaldo Claudino, com 24,31%, depois aparece o também vereador Jorge Martinho, com 22,27%, e, por último, o deputado estadual Angelo Guerreiro, com 12,333%.

A pesquisa foi contratada pela Fiems e executada pelo Ipems, sendo registrada no TRE/MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) sob o nº MS-03204/2016 e realizada nos dias 10 e 11 de setembro deste ano junto a 300 pessoas. A margem de erro é de 5,66 pontos percentuais para mais ou para menos e o grau de confiança é de 95%.