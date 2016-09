Publicada em 15 de setembro de 2016 às 15:47

Em entrevista ao Collider durante o Festival de Toronto, Kurt Russell falou sobre a história de Guardiões da Galáxia 2. O ator afirmou que a trama será complexa e vai explorar muitas relações de família:

“Fiquei impressionado com o que vi na San Diego Comic-Con, mas eles não mostraram tudo [risos]. É uma história bem complexa, e eles realmente entraram nisso. Esse filme será um dos mais – provavelmente para a Marvel – conectado com problemas humanos, de família, de paternidade, e problemas que filhos e filhas têm com seus pais e com a árvore de família, de onde eles vieram. Acho que será interessante, o Peter [Quill] tem vários dilemas nesse filme e decisões para tomar, que não são apenas sobre salvar alguma coisa ou alguma pessoa. Isso é sobre descobrir quem você realmente é, de onde você veio e para onde você vai”.

O ator também disse que ficou surpreso com o clima no set: “Bom, estou fazendo o segundo filme, certo? Então estou impressionado com a empolgação das pessoas no set, porque eles sentem que esse é muito mais forte do que o primeiro, que eles realmente sabem o que estão fazendo e que a história por si só já é forte. Isso permeou o set. James [Gunn, diretor] e todos estão como ‘nós estávamos nos acostumando com o primeiro, mas agora realmente podemos ir’”.

Para finalizar, Russell elogiou o diretor James Gunn: “Ele é realmente esperto e afiado. Ele sabe o que está fazendo. De bônus, ele é um cara realmente legal e, quando você vai fazer o filme, James está no topo”.

Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper e Vin Diesel retornaram como os protagonistas da história em Guardiões da Galáxia 2. Entre as novidades do elenco estão Kurt Russell e Sylvester Stallone.

O filme teve um painel na San Diego Comic-Con 2016, onde Michael Rooker apareceu vestido como o personagem Yondu. O lançamento de Guardiões da Galáxia 2 está marcado para 27 de abril de 2017.

Do Omelete