Publicada em 19 de setembro de 2016 às 15:39

Em reunião realizada no último dia 13, o Conselho Diretor do Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável anunciou a nova composição da Comissão Executiva para o mandato de setembro de 2016 a junho de 2018. Francisco Beduschi, coordenador da Iniciativa de Pecuária Sustentável do Instituto Centro de Vida – ICV, é o novo Presidente do GTPS. A mudança se deu após a saída de Fernando Sampaio da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (ABIEC) para assumir a Diretoria Executiva do Comitê da Estratégia Produzir, Conservar e Incluir do Governo do Estado do Mato Grosso.

Fernando, Francisco e Ruy Fachini Filho, diretor da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), foram eleitos para a Comissão Executiva em junho de 2015 para os cargos de Presidente, Vice-presidente e Tesoureiro, respectivamente. Conforme prevê o Estatuto Social do GTPS, com a saída de Fernando, Francisco assume a Presidência; Ruy, por sua vez, assume a Vice-Presidência e o cargo de Tesoureiro passa a ser exercido por Karla Camargo, da Elanco, então primeira suplente.

Francisco Beduschi declara que sabe o tamanho da sua responsabilidade à frente da mesa redonda brasileira para pecuária sustentável e está preparado para dar continuidade nas ações. “Os nossos desafios ainda são imensos, mas com empenho e dedicação, trabalharemos para que a pecuária sustentável avance a passos largos. Participamos da construção da atual agenda de trabalho do GTPS e junto com Ruy, Karla e todos os associados vamos avançar neste trabalho”, ressalta Beduschi.

Nova Gestão

Francisco Beduschi é graduado em Engenharia Agronômica e pós-graduado em Mercado de Commodities Agropecuárias pela ESALQ-USP e recentemente participou do Environmental Leadership Program, da Universidade da Califórnia – Berkeley. Com mais de vinte anos de carreira, está no Instituto Centro de Vida (ICV) desde 2013 e atualmente coordena a Inciativa de Pecuária Sustentável.

Ruy Fachini é graduado em Engenharia Civil pelo Instituto de Ensino de Engenharia Paulista, pós-graduado em Administração Agroindustrial pelo Instituto Nacional de Pós-Graduação, pós-graduado em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e pós-graduado em Liderança Empreendedora no Agronegócio na Academia de Empreendedorismo Rural do Mato Grosso do Sul. É produtor rural e Diretor Secretário da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (FAMASUL).

Karla Camargo é jornalista graduada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e com especialização em Marketing e Business pela State University of New York. Karla é Diretora de Acesso ao Mercado da Elanco Saúde Animal. Com uma trajetória de mais de 30 anos na área de Assuntos Corporativos, sua trajetória conta com empresas como Syngenta, Coca-Cola, FEMSA e Souza Cruz. Também participou de diversas organizações brasileiras e internacionais para compatibilizar negócios com iniciativas em favor da sustentabilidade, como Ethos, CEBEDS, WBCSD, FGV/IECs – Business climate initiative, FEBRAPDP,RTRS, Bonsucro, AMCHAM, CBD-ONU.

Sobre o GTPS

O Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável (GTPS) é a primeira mesa redonda mundial sobre práticas sustentáveis na cadeia da carne bovina e referência para países como Argentina, Uruguai, México e Austrália. É formado por representantes de diferentes segmentos que integram a cadeia de valor da pecuária bovina no Brasil, entre eles indústrias, organizações do setor, produtores e associações, varejistas, fornecedores de insumos, bancos, organizações da sociedade civil, centros de pesquisa e universidades. O objetivo do GT é debater e formular, de maneira transparente, princípios, práticas e padrões comuns a serem adotados pelo setor, que contribuam para o desenvolvimento sustentável da atividade pecuária, trazendo mecanismos para que ela seja socialmente justa, ambientalmente correta e economicamente viável.