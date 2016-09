Publicada em 13 de setembro de 2016 às 10:12

O debate será exclusivo, sendo o único nestes moldes realizados em emissoras de rádio do município, e deverá ter presença de todos os prefeitáveis

A Rádio Grande FM visando contribuir com a democracia e principalmente com os eleitores de Dourados, realiza no próximo dia 24 de setembro, um debate exclusivo com os candidatos a prefeito no município, e desta forma dará aos ouvintes e eleitores em geral a oportunidade de conhecer melhor as opções de voto nas próximas eleições.

O debate será realizado no sábado, 24 de setembro, a partir das 09h no auditório da ACED (Associação Comercial e Industrial de Dourados) e deverá contar com a presença de todos os candidatos, pois os cinco concorrentes ao posto de prefeito confirmaram participação.

“Nosso objetivo e contribuir com o processo eleitoral, levando aos eleitores as propostas dos candidatos, fazendo questionamentos importantes e dar todos os elementos necessários para que ele possa decidir seu voto de acordo com o que ele julgue mais adequado segundo sua análise” disse Mauro Alcantara, superintendente da emissora.

Uma completa estrutura será montada no auditório da ACED, e todo debate será transmitido ao vivo pela Grande FM, que também realizará a captação de áudio e vídeo do evento, que posteriormente serão postados no site da emissora, para que todos possam ter acesso.

Detalhes do debate ainda serão finalizados pela organização em conjunto com as assessorias dos candidatos, mas a princípio, dentro do auditório além da equipe técnica e de trabalho da emissora, só será permitida a entrada dos candidatos, seus assessores, convidados especiais e imprensa em geral, que deverá realizar credenciamento com antecedência.

“Queremos criar um ambiente com a maior organização possível e estamos buscando acordos importantes para isto, pois nossa meta e realizar um debate em auto nível, e desta forma teremos que restringir o número de pessoas dentro do auditório, até porque o espaço físico do local exige uma limitação natural”, frisou Mauro Alcantara.

Aqueles que não tiverem acesso a parte interna do auditório, poderão acompanhar o debate através de um sistema de som disponibilizado pela emissora em sua unidade móvel, que ficará em frente ao prédio da ACED na rua João Rosa Góes.

O debate será comandado pela equipe de jornalismo da emissora, tendo Amarildo Ricci como âncora e participação dos repórteres Eduardo Palomita e Osvaldo. Toda divulgação, com fotos, áudios e vídeos serão postados simultaneamente no site da emissora que possa ser acompanhado na íntegra pelos eleitores.