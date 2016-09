Publicada em 19 de setembro de 2016 às 15:55

Governo do Estado inicia pavimentação do trecho Capão Seco-BR 060

A infraestrutura viária que o Governo do Estado está levando às rotas do desenvolvimento, dando suporte e logística à produção, chega à região do Capão Seco, distrito de Sidrolândia, um dos polos do agronegócio em Mato Grosso do Sul. Com recursos do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado), foi iniciada a pavimentação asfáltica da ligação da MS-258 com a BR-060.

Com prazo de conclusão em dez meses, a obra beneficiará um trecho rodoviário que se interliga a um triângulo formado pelos municípios de Campo Grande, Sidrolândia e Nova Alvorada do Sul, com alta produtividade de grãos e carne e a presença de usinas de álcool.

Numa segunda etapa, o governador Reinaldo Azambuja autorizará a implantação asfáltica do segundo trecho da rodovia estadual, de 22 km, entre Capão Seco e Anhanduí (BR-163), distrito de Campo Grande. O projeto está em fase de elaboração pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos).

No trecho BR-060 (Bolicho Seco) e Capão Seco, serão pavimentados 27,8 km da MS-258, compreendendo duas faixas de tráfego de 4,50 metros e faixas de segurança, com investimentos de R$ 23,7 milhões. O início dos serviços inclui escavação de caixa de empréstimo, compactação das camadas de aterro e instalação do canteiro de obra, com intensa movimentação de máquinas e operários no trecho.