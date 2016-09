Publicada em 19 de setembro de 2016 às 14:46

O governo do Estado deve apresentar, até dezembro deste ano, o Plano Estadual de Desenvolvimento do Cooperativismo em Mato Grosso do Sul. “Entendemos que o cooperativismo é fundamental para o processo de desenvolvimento, principalmente para o fortalecimento das cadeias produtivas que nós temos no Estado. O cooperativismo é transversal, existe na indústria, no comércio, no setor de serviços, transporte, crédito, daí sua importância para economia”, afirmou o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck.

Na sexta-feira (16), o titular da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (Semade), reuniu-se com Celso Ramos Régis, presidente do Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras no Mato Grosso do Sul (OCB/MS) e Dalva Caramalac, superintendente da OCB/MS e tratou da aproximação do governo do Estado com o setor para a elaboração conjunta do plano. “Não poderíamos fazer isso sem a OCB. Será elaborado um diagnóstico do setor no Estado, com levantamento de quantas cooperativas existem, em quais segmentos, quais municípios, quantos empregos elas geram, qual o nível de organização e de gestão. Será um trabalho conjunto da Semade com a OCB para construir uma agenda positiva do cooperativismo, discutindo tributação, desenvolvimento, gestão, novos negócios e atividades”, afirmou Jaime Verruck.

De acordo com o presidente da OCB/MS, o plano que será elaborado em parceria com o governo do Estado “vai beneficiar os cerca de 150 mil associados que temos atualmente em Mato Grosso do Sul. Ficamos muito satisfeitos com essa aproximação do governo e a expectativa é de que o resultado dessa parceria seja muito positivo”.

Participaram da reunião o superintendente de Desenvolvimento Econômico da Semade, Daniel Massen Frainer e o superintendente de Apoio aos Negócios Empresariais da secretaria, Bruno Gouvêa Bastos, que irão lidar diretamente com os técnicos da OCB/MS para a elaboração do Plano Estadual de Desenvolvimento do Cooperativismo.