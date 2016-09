Publicada em 5 de setembro de 2016 às 07:14

A cerimônia e homenagens serão realizadas no Comando Geral da PM a partir das 9h dessa segunda-feira

O governador Reinaldo Azambuja entrega nessa segunda-feira (5/09) Medalha do Mérito Policial Militar e Insígnia do Mérito Policial Militar a civis e militares em cerimônia de comemoração aos 181 anos da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

A cerimônia e homenagens serão realizadas no Comando Geral da PM a partir das 9h com formatura de 364 sargentos e juramento de 20 aspirantes ao posto de oficial (2º tenente), desfile das tropas e condecoração de civis e militares.

Instituída em 1982, a Medalha do Mérito Policial Militar (a mais alta honraria da PMMS) destina-se a reconhecer àqueles que tenham prestado relevantes serviços à corporação.

Neste ano serão homenageadas 75 personalidades com a Medalha do Mérito Policial Militar (15 civis e 60 militares da PM e de outras forças) e 109 civis e militares com a Insígnia do Mérito Policial Militar.

Homenageados

Serão condecorados o secretário de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa (homenageado) o comandante-geral da PMMS, coronel Judice Teixeira secretários Jaime Verruck (Semade) e Márcio Monteiro (Sefaz); o procurador geral de Justiça Paulo Cezar dos Passos; o diretor-presidente do Detran, Gerson Claro; o inspetor chefe da PRF, Luiz Alexandre Gomes da Silva, e o delegado geral da Polícia Civil, Marcelo Vargas.