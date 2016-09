Publicada em 14 de setembro de 2016 às 16:54

O candidato a prefeito Geraldo Resende será entrevistado nesta quinta-feira (15) pela TV Morena, a partir das 12h10, durante o programa “MSTV 2ª edição”, quando falará de sua experiência como homem público, de seu trabalho em favor de Dourados e das propostas de seu governo para o mandato 2017-2020.

Geraldo, que encabeça a coligação “Compromisso de Verdade” (PSDB, PDT, PTB, PSD, SD, DEM, PSB e PV) diz que considera oportuna a decisão de diversos veículos de comunicação de realizarem entrevistas e debates com os candidatos a prefeito. Por isso, compareceu a todos os que já foram promovidos e se comprometeu a participar dos que já estão programados.

“Discutir ideias, conversar com a população, responder os questionamentos mais diversos possíveis faz parte do jogo democrático. Oportuniza ao eleitor saber o que pensa, o que já fez e o que pretende fazer cada postulante a um cargo público, ainda mais em se tratando dos destinos de uma cidade”, salienta o candidato.

A entrevista da TV Morena obedece a um cronograma feito pela TV e todos os candidatos a prefeito de Dourados, com a finalidade de debater e esclarecer seus projetos em áreas distintas, como saúde, educação, mobilidade urbana, asfalto, distritos, assistência social, esporte, cultura, turismo, entre outros.

Nesta campanha, Geraldo já participou de um debate promovido na Câmara de Vereadores pelos servidores municipais de saúde, outro realizado na Associação Comercial e Empresarial (ACED), e foi entrevistado pela TV RIT, Rádio FM Cidade, Grande FM e Rádio Coração.

“Em todas as oportunidades, venho falando de nosso trabalho por Dourados. Mostrando o que já fizemos e de nossa experiência e trânsito junto ao Governo do Estado, à bancada estadual e em Brasília, que certamente vão garantir muitos outras conquistas para a melhoria de condições de vida de nossa gente”, conclui Geraldo.

Outros debates

Além do candidato a prefeito Geraldo Resende, a Rádio Grande FM vai entrevistar no dia 19 de setembro o candidato a vice-prefeito Rogério Yuri, da mesma coligação. A emissora também já marcou para o dia 24 de setembro um grande debate entre todos os candidatos à Prefeitura de Dourados.

No sábado (17), Geraldo será entrevistado pela Rádio Coração e vai participar, na segunda-feira (19) de um debate na Rádio FM Cidade (às 8h30) e no SESI/FIEMS (às 18h00). No domingo, 25, será a vez da TV Morena (horário a ser definido) e no dia 29, da TV RIT (às 21h00) realizarem seus debates.