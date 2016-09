Publicada em 2 de setembro de 2016 às 17:30

A Rádio Grande FM vai entrevistar, neste sábado, o candidato a prefeito Geraldo Resende, da coligação “Compromisso de Verdade”, que reúne PSDB, PDT, PTB, PSD, SD, DEM, PSB e PV. A entrevista será ao vivo, durante o programa “Hora da Verdade” no horário das 11h30 às 12h30. Geraldo vai responder perguntas sobre seu programa de governo em áreas como saúde, educação, mobilidade urbana, asfalto, distritos, assistência social, esporte, cultura, turismo, entre outros.

Geraldo também vai falar de sua experiência, lembrando lutas históricas que se tornaram realidade e que começaram ainda na época em que foi vereador pela primeira vez em Dourados (de 1993 a 1998), como é o caso do Hospital da Mulher, o Procon, Programa de Planejamento Familiar, entre outros. A eleição de Geraldo como deputado estadual, em 1998, e sua passagem pela Secretaria Estadual de Saúde também serão abordados pelo candidato.

Ainda falando de sua experiência, Geraldo vai falar de seus mandatos como deputado federal e de conquistas importantíssimas, cujas lutas começaram tão logo ele chegou a Brasília, como a da UFGD – Universidade Federal da Grande Dourados, além das cerca de 200 obras para Dourados, incluindo cerca de 80 frentes de asfalto para a cidade.

Geraldo elogia a iniciativa da Grande FM em promover entrevistas e debates com os candidatos a prefeito e a vice-prefeito. “É muito oportuna a decisão da Grande FM, pois dá aos candidatos a oportunidade de aos candidatos mostrarem realmente quem são o que pretendem fazer no comando do Município”, salienta.

O candidato ressalta que vai comparecer a todas as entrevistas e debates promovidos nesta eleição, pois na sua opinião “discutir ideias, conversar com a população, responder os questionamentos mais diversos possíveis faz parte da democracia”.

Além do candidato a prefeito Geraldo Resende, a Rádio Grande FM vai entrevistar no dia 19 de setembro o candidato a vice-prefeito Rogério Yuri, da mesma coligação. A emissora marcou também para o dia 24 de setembro um grande debate entre todos os candidatos à Prefeitura de Dourados.

Outras entrevistas

Neste campanha, Geraldo Resende já participou de um debate promovido na Câmara pelos servidores municipais de saúde e foi entrevistado pela Rádio FM Cidade. Ele vai participar, ainda, de uma entrevista na TV RIT, no próximo dia 8 de setembro, e já definiu sua participação em debates que serão promovidos por outros veículos de comunicação.