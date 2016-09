Publicada em 16 de setembro de 2016 às 15:50

A área de educação é uma das que mais tem recebido atenção de Geraldo Resende. Tanto ao longo de sua vida pública quanto na condição de candidato a prefeito ele tem priorizado ações e propostas para o segmento. Geraldo diz que deve tudo o que é hoje à educação, e por isso quer oportunizar a todos condições de crescerem por meio do ensino e do estudo.

Em todas as reuniões das quais tem participado, Geraldo destina parcela significativa de seu tempo para falar da educação. Na última quinta-feira (15), por exemplo, reuniu dezenas de educadores para expor suas ideias à categoria. E nesta sexta-feira (16), logo mais às 20h30, o candidato vai se reunir outra vez com profissionais da área com o objetivo de discutir suas propostas.

A reunião, que acontecerá no Espaço Farmácia Guilhermina, contará com a presença da secretária de Estado de Educação Maria Cecília Amêndola da Motta. “Tenho certeza de que será um encontro altamente produtivo, uma vez que professores e outros profissionais da área, são envolvidos com as propostas que visam ao aprimoramento da educação”, salienta Geraldo.

Luta

Candidato com o número 45, Geraldo encabeça a coligação “Compromisso de Verdade”, que reúne os partidos PSDB, PDT, PTB, PSD, SD, DEM, PSB e PV, e tem destinado ações importantes para a educação em Dourados desde que assumiu seu mandato como deputado federal pela primeira vez em 2003.

A primeira luta de Geraldo em favor da educação foi um projeto de lei criando a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) que serviu de instrumento político para a luta, que acabou vitoriosa em 2005.

Posteriormente, Geraldo conquistou a reforma de todas as escolas estaduais em Dourados, a reconstrução das escolas Presidente Vargas e Guateka, além da construção de seis novas escolas: o Instituto Federal de MS, a escola “Professor José Pereira Lins”, no Jóquei Clube; a Escola do Brasil Profissionalizado, além das unidades em construção nos bairros Vila Roma, Conjunto Dioclécio Artuzi e Distrito de Indápolis.

Na Prefeitura, Geraldo vai transformar o ensino público municipal douradense em referência para todo o Mato Grosso do Sul, a partir do momento em que todas as políticas públicas previstas no Plano Nacional de Educação (PNE) serão efetivadas em sua plenitude e aperfeiçoadas para atender a realidade das crianças.

Da Assessoria