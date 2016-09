Publicada em 5 de setembro de 2016 às 07:18

Investigações da polícia e do Ministério Público começaram após os trabalhos da CPI, que o deputado presidiu na Câmara dos Deputados

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu nesta quinta-feira (1º), 13 suspeitos de participar de um esquema de implante de próteses em pacientes sem necessidade. Segundo os investigadores, a quadrilha composta por médicos, fornecedores e empresários do setor superfaturavam equipamentos, fraudava troca de próteses e utilizada material com validade vencida nas vítimas. Batizada de operação Mister Hyde, a polícia apreendeu R$ 500 mil em dinheiro nas casas dos suspeitos.

Essa investigação do Ministério Público (MP) e da polícia teve início em março. Somente neste ano, o esquema lesou ao menos 60 pacientes. A quadrilha é composta por sete médicos, funcionários do hospital Home, das clínicas e da empresa que é apontada pela polícia e o MP por administrar o esquema, a TM Medical. Um servidor da secretaria de Saúde do DF foi conduzido coercitivamente para depor.

Funcionava assim: os médicos indicavam cirurgias na rede particular de saúde para colocação de órteses e próteses desnecessárias e faturavam entre R$ 50 mil a R$ 80 mil por cada procedimento. A polícia investiga se os crimes também foram cometidos na rede pública de saúde do DF. Os profissionais envolvidos no esquema devem ser autuados por lavagem de dinheiro, estelionato e crime contra a saúde pública e podem pegar mais de 40 anos de prisão, se condenados.

A operação Mister Hyde realizada em Brasília é um braço das investigações do Ministério Público Federal que também investiga nacionalmente a máfia das órteses e próteses, denunciada em janeiro do ano passado pelo programa Fantástico, da TV Globo. O assunto foi parar na Câmara dos Deputados, onde foi instalada uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). O médico e deputado federal Geraldo Resende (PSDB-MS) presidiu os trabalhos. Na opinião dele, a operação ocorrida em Brasília significa que a parceria entre o Parlamento brasileiro e as instituições está funcionando bem no combate aos descasos e aos escândalos de corrupção na saúde. “O nosso trabalho exitoso de apuração e colheita de informações da CPI em 2015 deram os resultados esperados. E com base nos autos e documentos produzidos, o Ministério Público e a polícia conseguem realizar prisões como as que ocorreram, ontem, em Brasília, e de outras quadrilhas em junho de 2015, em Belo Horizonte, Montes Claros, Rio de Janeiro e Porto Alegre na operação Desiderato”, disse o parlamentar.

De acordo com o deputado sul mato-grossense, a Câmara dos Deputados precisa aprovar logo o Projeto de Lei 2.451/2015, de autoria da CPI e relatada pelo congressista, que obriga o juiz a ouvir a rede pública ou os planos de saúde antes de dar liminar que envolva o fornecimento de remédios ou de dispositivos médicos. “Nós estamos legislando no sentido de garantir aos pacientes que tenham acesso a esse dispositivo, mas que nós possamos preservar o Sistema Único de Saúde e os planos de saúde, que são lesados repetidamente por demandas que muitas vezes são feitas por essas quadrilhas”, afirmou Geraldo Resende. O projeto está na Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovado, segue para deliberação do Plenário da Câmara. Ainda existem outros três projetos de autoria da CPI da Máfia das órteses e próteses. São eles: PL 2.452/2015, 2.453/2015 e 2.454/2015. Todos serão relatados também por Geraldo Resende.

O hospital Home, localizado no final da Asa Sul, também está sendo investigado pelo Ministério Público por suspeita de estar envolvido nacionalmente na Máfia das Órteses e Próteses. Hoje, funcionários dos recursos humanos e da contabilidade foram dispensados. Segundo a direção do Home, os médicos presos na operação Mister Hyde não fazem parte do quadro clínico permanente e que está cooperando com a polícia para elucidar os fatos.