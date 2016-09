Publicada em 19 de setembro de 2016 às 07:40

‘Game of Thrones’ quebra recorde de prêmios no Emmy Awards

Série acumula 38 estatuetas no ‘Oscar’ da televisão

Ao ganhar três prêmios no Emmy Awards na noite deste domingo (18), a série “Game of Thrones” tornou-se a mais premiada séria televisiva da história do evento.

Dessa vez, o programa faturou as estatuetas de melhor série de drama, melhor edição em série de drama e melhor direção em série de drama. Ao todo, “Game of Thrones” tem 38 troféus em suas seis temporadas de exibição e há dois anos fatura o principal prêmio de sua categoria. O recorde anterior pertencia a “Frasier”, que havia conquistado 37 estatuetas.

A 68ª edição do “Oscar” da televisão ainda premiou “Veep” como a melhor série de comédia, “American Crime Story: o povo contra O.J. Simpson” como a melhor série limitada e “Sherlock” como melhor filme para TV.

Nos prêmios individuais, Julia Louis-Dreyfus (“Veep”) levou o prêmio de melhor atriz de comédia e Jeffrey Tambor (“Transparent”) foi o melhor ator. Já na categoria drama, Tatiana Masslany (“Orphan Black”) e Rami Malek (“Mr. Robot”) foram os vencedores.

Da AnsaFlash