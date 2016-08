Publicada em 1 de setembro de 2016 às 09:36

GAECO Mato Grosso do Sul e Paraná deflagram Operação Água Benta no Estado

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por meio do GAECO/MS (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), em parceria com o GAECO do Estado do Paraná, deflagraram essa manhã a Operação Água Benta.

MPMS cumpre sete mandados de prisão preventiva, quatro mandados de condução coercitiva e 09 mandados de busca e apreensão nas seguintes cidades: Campo Grande, Dourados, Brasilândia, Três Lagoas, Cassilândia e Corumbá.

Entenda a organização

Trata-se de uma organização criminosa, encabeçada por integrantes que residem em Dourados, cujo foco criminoso era proceder ao desvio de cargas de diversas espécies e quantidades, em sua maioria alimentos, tendo como ponto de partida a contratação de motoristas, os quais eram aliciados para que se registrassem junto a empresas de fretes e transportadoras em geral. Para tanto, os caminhões da organização criminosa eram registrados em nome destes motoristas.

Uma vez estes habilitados perante as empresas de frete e transportes e de posse das cargas e do dinheiro que lhes era adiantado pelo transporte, repassam as informações ao comando da organização criminosa, que por sua vez determinava qual o destino do carregamento.

Apurou-se que, para cada tipo de mercadoria que era desviada, havia um receptador específico. A partir do desvio da carga, os motoristas eram orientados a registrar boletim de ocorrência falso, noticiando que haviam sido roubados. Alegavam falsamente no registro policial que eram obrigados a ingerir um líquido amargo e por essa razão dormiam por muito tempo e quando acordavam, estavam em local termo e atordoados, daí o motivo do nome da operação.

Os boletins falsos foram registrados em unidades policiais do Paraná e São Paulo e para tanto contavam com a participação de policiais civis daqueles Estados.

Em Dourados, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado teve a ajuda nos mandados de prisão do DOF – Departamento de Operações em Fronteira, nos outros municípios a Policia Militar esteve junto na Operação Água Benta.

Assessoria MP-MS