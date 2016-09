Publicada em 7 de setembro de 2016 às 08:24

Duas pessoas morreram e três estão desaparecidas por causa do naufrágio de uma embarcação provocada por fortes ondas geradas pelo furacão Newton no estado da Baixa Califórnia Sul, no noroeste do México, afirmou nesta terça-feira (6) o diretor municipal de Defesa Civil dos Cabos, Marco Antonio Vázquez.

Ele disse à imprensa que os dois corpos foram encontrados na praia Las Barrancas, perto de Cabo Pulmo. “Não atenderam as indicações de segurança que estivemos mandando constantemente”, lamentou.

A Secretaria de Governo tinha afirmado anteriormente que “não havia notícias de mortos ou desaparecidos” no estado.

Em um boletim, a instituição afirmou que seu titular, Miguel Ángel Osorio, ordenou a suspensão preventiva das atividades nos portos e aeroportos da Baixa Califórnia Sul.

Ele acrescentou que no município de La Paz, há 195 pessoas refugiadas de sete comunidades rurais, e em Los Cabos foram desabrigadas 1.526 pessoas que foram distribuídas em 17 abrigos temporários.

Por sua vez, coordenador nacional de Defesa Civil, Luis Felipe Puente, tinha afirmado através do Twitter que “até o momento, não há informações sobre mortos ou desaparecidos pela passagem do furacão Newton”.

Em uma mensagem posterior, Puente relatou “pequenos danos na infraestrutura rodoviária e no serviço de energia elétrica em La Paz”.

Da Efe